In casa Campobasso, parte la settimana che si chiuderà domenica sera con il posticipo della prima giornata di campionato. Al “Partenio” di Avellino il primo atto dei lupi rossoblu nel campionato di Lega Pro. Una data che resterà nella storia del calcio campobassano, ricordiamo che il torneo di C, come anticamera della serie B, manca nel capoluogo molisano dalla stagione 88/89. Oltre trent’anni per una gara nella C unica o nell’ex serie C1, ecco perché l’esordio contro i lupi irpini è senz’altro una gara storica.

L’antipasto di Coppa Italia ha offerto nuove indicazioni in vista del campionato. A Grosseto, la squadra di Cudini, è uscita sconfitta per 2 a 1 al termine di un buon match. Il pallino del gioco è stato in mano ai rossoblu, le linee guida di Cudini sono assimilate e il filo conduttore con le scorse stagioni è evidente. Al contrario si è notata la prima, vera, differenza con il campionato di serie B. Il Grosseto ha avuto due occasioni, e ha realizzato due gol. Il cinismo è alla base del salto di categoria, come dimostrato nella gara giocata sabato scorso. Senza dubbio ci sono stati errori evidenti in occasione delle due marcature dei toscani, errori, tuttavia, perdonabili considerato che siamo appena ad inizio stagione e che il passaggio di Coppa Italia non rientrava negli obiettivi. Certo ad Avellino non bisognerà commettere errori, al cospetto di una squadra di caratura importante e già affrontata in amichevole a Selvapiana circa venti giorni fa. Sarà tutt’altra gara, sia da una parte che dall’altra, l’obiettivo del Campobasso è quello di iniziare il campionato nel migliore dei modi, in quella che è senza dubbio, una delle trasferte più difficili da affrontare in tutta la stagione. Partire bene genera entusiasmo, l’entusiasmo porta serenità nelle giocate e nell’affrontare le gare, come abbiamo detto a più riprese l’avvio di stagione è di assoluta importanza, soprattutto per una matricola. Sulla formazione titolare le idee di Cudini sembrano abbastanza definite, questa settimana il tecnico vaglierà se apportare qualche modifica rispetto all’11 iniziale visto a Grosseto. Rossetti dovrebbe tornare nella formazione titolare, l’attaccante campano, nativo della provincia di Avellino, aveva accusato un leggero affaticamento muscolare nella settimana prima della sfida di Coppa Italia. In avanti sono tante le scelte a disposizione del tecnico rossoblu, sabato sera, Cudini ha cambiato a gara in corso tutto il tridente offensivo, da Emmausso – Parigi – Liguori si è passati a Di Francesco – Rossetti – Vitali. Questo significa due cose, che le gerarchie ancora non sono definite, e che ci sarà spazio per tutti gli attaccanti. Bravo il giovanissimo Pablo Vitali, a farsi trovare pronto, il classe 2002, protagonista della vittoria del campionato di serie D, è entrato con il piglio giusto. Ottime giocate oltre la gioia della prima marcatura in carriera tra i professionisti ed primo centro del Campobasso in questa nuova avventura.

Questione stadio Selvapiana. La capienza dell’impianto dovrebbe essere ampliata, entro la fine del mese di agosto, a 7500 posti. In virtù delle direttive vigenti che prevedono il 50% della capienza, qualora la commissione di vigilanza dovesse approvare l’aumento, il numero massimo di spettatori al Selvapiana sarà portato a 3500 unità. Una capienza maggiore per permettere un maggiore afflusso allo stadio, bene per la società e per la tifoseria campobassana. Infine, riprende da oggi la campagna abbonamenti del Campobasso, verranno messe in vendita altre 200 tessere, sino ad esaurimento, così suddivise: 150 per la Curva Nord e 50 per la Tribuna.