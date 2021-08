La performance artistica prevedeva una passeggiata senza vestiti nel centro del paese. Ma l’esibizione, evidentemente, non e’ stata gradita da tutti e qualcuno ha visto bene di chiamare i carabinieri. E’ quindi scattata una denuncia alla procura della Repubblica di Cagliari. Protagonista della vicenda, che ha avuto come teatro Donori nel Sud Sardegna, un artista 39enne di Campobasso, insegnante di professione. L’uomo e’ accusato di atti contrari alla pubblica decenza. La sua passeggiata senza alcunchè addosso nella via Vittorio Emanuele e’ avvenuta – come spiegano i carabinieri – in qualità di partecipante alla manifestazione artistica culturale cinematografica e musicale ‘Contemporary 2021’, organizzata dall’associazione culturale ‘Brebus’. Le persone che assistevano hanno scattato diverse foto che sono state diffuse sul web. Le immagini sono state acquisite dai militari che hanno identificato e denunciato il protagonista della performance.

Notizia ripresa dall’agenzia Agi