Il Comune di Agnone ha pubblicato nuove informazioni relative alle gare per la concessione di due immobili della cittadina, ovvero il mattatoio e l’autostazione.

Di seguito la nota del Municipio: “Si rende noto che il giorno 23 Settembre 2021 alle ore 10:00 negli uffici comunali del Settore Tecnico avrà luogo lo svolgimento della Procedura Aperta per la concessione in locazione dell’immobile di proprietà comunale denominato ‘Autostazione’ ubicato in Via Giovanni Ionata.

La gara si svolgerà con il sistema delle offerte segrete, che non possono essere inferiori al prezzo a base d’asta pari ad € 3000,00 annui, pena l’esclusione dalla gara. L’aggiudicazione è ad unico incanto ed avviene a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo a base d’asta.