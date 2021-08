Share on Twitter

Il “Festival del Diritto”, promosso tra gli altri dall’avvocato Luigi Fantini e dal giornalista Marco Roncalli, è giunto alla terza edizione nello scenario di Civitanova del Sannio.

Nella Chiesa di San Silvestro Papa sono stati accolti tanti ospiti esperti di diritto e non solo. Infatti, il tema dell’edizione 2021 del Festival è stato “Letteratura, diritto e diplomazia per lo sviluppo integrale della persona umana”.

Tematiche che sono state ampiamente sviluppate dai relatori tra i quali è stato presente anche il dott. Guillaume Favre, Sergente Maggiore della Guardia Svizzera Pontificia in visita in Molise per la prima volta. Spazio anche al ricordo di due grandi personaggi italiani: Dante Alighieri e Ennio Morricone. Il primo è stato omaggiato, a 700 anni dalla morte, con la declamazione di alcuni versi della Divina Commedia da parte dell’attore Corrado Oddi. Il secondo, invece, è stato omaggiato ad un anno dalla scomparsa con l’esibizione musicale di un quintetto.

Un bel momento anche quello dedicato alla premiazione del mons. Dario Edoardo Viganò, già Prefetto del Dicastero Pontificio della Comunicazione Vaticana, con il premio “Media e Comunicazione”, consistente in una campana realizzata dalla Pontifica Fonderia Marinelli, consegnatagli “virtualmente” in collegamento dal Vescovo Claudio Palumbo.

I lavori sono stati coordinati e moderati dal giornalista e scrittore Paolo De Chiara e dalla giornalista nonché Presidente UCSI Molise Rita D’Addona.

Piena soddisfazione per l’iniziativa anche da parte della Sindaca Roberta Ciampittiello che ha ricordato quanto sia importante il tema dello sviluppo dei diritti della persona umana anche nei territori delle Aree Interne. La prima cittadina ha avuto modo di accogliere gli ospiti del Festival insieme al Presidente della Provincia d’Isernia Alfredo Ricci e al Sindaco di Pietrabbondante Antonio Di Pasquo.