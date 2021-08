Paura questa mattina poco prima delle 6 per un incendio scoppiato su un autobus Atm in sosta davanti alla Fiat Stellantis di Termoli. Il mezzo era in sosta e in attesa che i pendolari terminassero il turno di notte quando improvvisamente le fiamme si sono sviluppate dal vano motore : il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Termoli ha impedito che raggiungessero l’abitacolo, causando danni maggiori. La squadra del 115 ha messo in sicurezza l’autobus e la zona dell’intervento. Disagi invece per i pendolari che hanno dovuto attendere l’arrivo di un autobus sostitutivo per rientrare a casa.