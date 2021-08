È stato pubblicato, sul sito web del Comune di Isernia (sezione Amministrazione trasparente) il bando di gara relativo alla ‘Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una palestra in adiacenza alla sede del plesso scolastico Vittorio Tagliente nel quartiere San Lazzaro’. Il criterio di partecipazione al bando è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

“La nuova palestra – hanno dichiarato il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore allo sport Antonella Matticoli – sarà realizzata grazie ai fondi che il Comune ha ottenuto rispondendo ad un avviso riguardante gli interventi ‘Sport e Periferie’ del Coni. Con la pubblicazione del nostro Bando – hanno aggiunto Matticoli e d’Apollonio – si è avviato concretamente l’iter per realizzare un importante impianto a San Lazzaro, funzionale sia per la scuola Tagliente sia per le associazioni sportive locali. Si tratta d’un altro obiettivo raggiunto dall’attuale amministrazione comunale, che si aggiunge agli altri interventi riguardanti l’edilizia scolastica e l’incentivazione dello sport fra i cittadini”.

La palestra verrà costruita in via Aldo Moro, nelle vicinanze della menzionata scuola ‘Tagliente’ e, come spiegato, potrà essere usata sia dagli studenti sia dalle associazioni sportive, svolgendo pertanto un duplice e fondamentale ruolo, educativo e sociale, in un quartiere molto popoloso come San Lazzaro.