E’ iniziata intorno alle 11,30 all’obitorio dell’ospedale di Termoli l’autopsia sul corpo di Valeria Cinalli, la ragazza di 16 anni di Termoli morta il 17 agosto a Pescara per le ferite riportate nell’incidente di Ferragosto sulla provinciale 51. La Procura di Larino ha affidato l’incarico alla dottoressa De Simone dell’Istituto di Medicina Legale di Foggia: presente all’esame anche un consulente di parte nominato dalla famiglia della vittima. Intanto il pm titolare dell’inchiesta Ilaria Toncini ha affidato anche l’incarico per la perizia tecnica sull’auto. Se ne occuperà l’ingegner Giovanni Russo, lo stesso tecnico che si era occupato anche della perizia sulla panda rossa di Vicky Bucci, ritrovata nelle acque del porto di Temoli. Il consulente dovrà ricostruire la dinamica e accertare a che velocità viaggiava l’auto. Il giovane 20enne alla guida è indagato per omicidio stradale.