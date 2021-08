Tentata aggressione questo pomeriggio nel sottopasso di Petacciato Marina. Una donna di circa 40 anni sarebbe stata aggredita da un uomo di colore che però la donna stessa ha messo in fuga dopo averlo colpito con una ginocchiata. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri di Petacciato, coordinati dalla compagnia di Termoli. Al momento non si sa se l’aggressione fosse a scopo di rapina o ci fossero altre cattive intenzioni, perché come l’uomo ha afferrato la donna per le braccia lei ha reagito mettendolo in fuga.