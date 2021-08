In Molise 68 i nuovi positivi al Covid 19 negli ultimi sette giorni contro i 70 della settimana precedente, con il tasso di positivita’ che resta stabile al 3 per cento. Sale il numero degli attualmente positivi che passa dai 147 di lunedi’ scorso ai 195 di oggi. Stabile la situazione sul fronte dei ricoveri: sono 7 i pazienti al Cardarelli di Campobasso (uno di loro resta in terapia intensiva). Dopo quasi due mesi si registra una nuova vittima (l’ultimo decesso in regione risaliva al primo luglio), e’ un 74enne di Campobasso. L’uomo, che era stato ricoverato pochi giorni prima di Ferragosto, aveva anche altre patologie e non era vaccinato.