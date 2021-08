Covid, cluster a Trivento, 12 i casi accertati. Il sindaco Corallo scrive ai cittadini. “Cari Concittadini, si sta verificando a Trivento un’evoluzione epidemiologica da Covid-19- scrive Corallo- tanto che sono attualmente in corso n.12 casi di positivi accertati. La situazione presente impone l’osservanza obbligatoria di tutte le norme anti Covid-I9 stabilite dal Ministero della Salute in questo momento: Usare le mascherine il più possibile; ottemperare al distanziamento sociale; Evitare assembramenti in ogni luogo; igienizzare le mani; Contattare il medico di famiglia se la temperatura corporea supera i 37,5°; Munirsi di green pass: il green pass è stato introdotto dal 6 agosto per l’accesso a eventi sportisi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, siti termali, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso. E’ l’unico strumento che consente di sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti e non è invece necessario per consumare al bancone e neppure all’aperto. Il green pass è necessario per partecipare a feste di nozze, compleanni, battesimi, cresime. In caso si sia sprovvisti di green pass, per tutti gli accessi indicati al punto 6, è obbligatorio il tampone almeno 48 ore prima dell’evento. Si invita tutti i cittadini (adulti, ragazzi, gestori dei locali, ecc. ecc..) a rispettare rigorosamente le suddette norme. Qualora ci dovesse essere un ulteriore incremento dei casi Covid- I9 – chiude la nota del sindaco Corallo – l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di intraprendere misure restrittive atte al contenimento della diffusione del virus sul territorio comunale”.