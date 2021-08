Aveva in auto 55 panetti di hashish, il suo atteggiamento nervoso ha insospettito la polizia di Vasto che ha approfondito il controllo scovando la droga. Un 30enne di origini campane, residente a Termoli, è stato arrestato sulla Statale 16 in territorio di San Salvo. I 5 chili e mezzo di droga erano nascosti nel vano portabagagli, più precisamente sotto il pianale dove è riposta la gomma di scorta.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 100 grammi di hashish, 350 grammi di cocaina, 4200 euro in contanti, sostanza per il confezionamento, bilancini di precisione e una pressa artigianale di grandi dimensioni necessaria per i panetti. L’uomo è ora in carcere a Vasto.