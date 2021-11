Sarà l’attrice Alessandra Mastronardi, di origini molisane (il papà è di Villacanale, frazione di Agnone) a interpretare il simbolo della danza italiana e mondiale,: Carla Fracci, morta a 85 anni. Donna che ha affrontato vita e lavoro con passione e coraggio, oltre le convenzioni. Lo farà nel film per la tv “Carla”, in onda su Rai 1 questo autunno per la regia di Emanuele Imbucci. Un ruolo impegnativo e importante per la Mastronardi, già nota per fiction di successo, come l’Allieva. Ha studiato danza per rendere al meglio sul set. All’inizio, alle riprese tra Roma, Orvieto e Milano, ha partecipato anche la Fracci. Il film tv è tratto dall’autobiografia dell’etoile dal titolo “Passo dopo passo”.

“Mentre giravamo e la interpretavo nei primi ciak – ha detto Mastronardi in una intervista su Corriere.it – non la perdevo mai di vista. Ero come la bambina alla recita che cerca la mamma con lo sguardo. Sono orgogliosa di rappresentare una donna rivoluzionaria simbolo di grande femminilità”.