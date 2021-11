216.000 euro. E’ la cifra vinta a Frosolone, nella tabaccheria lotto Preziuso. A portare fortuna è stata la combinazione 52, 54, 83, 89 giocata sulla ruota di Napoli. La quaterna vincente. La consueta scritta affissa nel locale dove è stata fatta la giocata.

A Frosolone in questi giorni ci sono più persone del solito, giorni di agosto e di ferie, tanti passano. Non si sa chi sia il fortunato. Magari si farà vivo mandando un pensierino alla ricevitoria dove ha incontrato la dea bendata. Di vincite così consistenti non sia ha memoria in paese, ci dicono. In piazza è l’argomento del giorno e non può essere altrimenti. Ovviamente felice il titolare della tabaccheria lotto Giuseppe Preziuso.

Chi sarà il fortunato? Un molisano? uno del posto? Qualcuno di passaggio? Congetture e ipotesi come al solito non mancano, specialmente in un paese. C’è anche chi, animato da spirito caritatevole, spera sia qualcuno che ne abbia realmente bisogno, magari un giovane in cerca di lavoro. Certo è che la cifra è importante e di sicuro può essere una svolta nella vita.