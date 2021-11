Il Vicecomandante della Legione carabinieri Abruzzo e Molise, Antonio Buccoliero, in visita a Trivento. Il messaggio dopo la serie di furti: mantenere unita la comunità. Ad accogliere l’alta carica militare, presso la sede comunale di via Torretta, il primo cittadino Pasquale Corallo, all’indomani della serie di furti registrati nel territorio. Dallo scambio di opinioni, è emersa tutta la determinazione e l’inclinazione relazionale e comunicativa del Vicecomandante, da sempre impegnato a confrontarsi con il territorio, “l’obiettivo è quello di mantenere unita la comunità, ancora di più in questi frangenti – ha detto il Vicecomandante Buccoliero, rivolgendosi agli amministratori e alla struttura comunale – ognuno per la propria parte e competenza. I risultati prima o poi arriveranno, occorre avere nervi saldi, per ritornare alla serenità iniziale. Occorre avere sempre in mente che il risultato lo fa la squadra, la sicurezza è un tema che riguarda tutti e tutti siamo carabinieri – ha aggiunto Buccoliero – una professione che la si ama e che la si deve condividere. Con questa particolare attenzione ed impegno – ha concluso il Vicecomandante Buccoliero – sono venuto a Trivento, riconfermando la presenza dell’Arma nel territorio e la nostra vicinanza ai cittadini”. Il sindaco Pasquale Corallo, a nome della comunità trignina, si è detto onorato e confortato dalla presenza del Vicecomandante Buccoliero, “sin dall’inizio di questa escalation di reati, ho sempre confermato la piena fiducia nello Stato e nelle Forze dell’ordine – ha detto Corallo – rifiutando qualsiasi alternativa di natura privata per difendersi dai malviventi. Non rappresaglie fine a se stesse, ma collaborazione con chi, per Costituzione, è deputato alla difesa dello Stato. La visita del Vicecomandante Buccoliero e la sua determinazione, non fanno che confermare quanto sostengo e ringrazio per il servizio reso dagli uomini dell’Arma e per tutto quello che sarà predisposto in futuro, di riscontro alle nostre esigenze”.