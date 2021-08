Comunicato Stampa Molise Ricambi – 25 esima edizione Memorial Nino Priolo gara ciclistica per allievi in programma il 22 agosto.

Con la presente nota intendiamo comunicare che stiamo portando avanti una battaglia sportiva ormai da settimane che ci sta conducendo allo sfinimento. Purtroppo, per una serie di cavilli burocratici al momento non siamo ancora in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione . Ci erano stati segnalati inizialmente dei problemi di ordine pubblico avanzati dalla Questura di Campobasso per mezzo della Regione Molise, ente preposto alla raccolta dei pareri favorevoli degli altri enti coinvolti nella manifestazione, per il rilascio dell’autorizzazione stessa; tali problematiche sono state affrontate formulando delle opportune proposte volte alla loro risoluzione. Sbrogliata la matassa da questo punto di vista, sono sorte ulteriori nuove problematiche con dei pareri sfavorevoli da parte dell’ente gestore delle strade che successivamente sono stati superati richiamando le convenzioni stipulate tra ANAS e FCI. Ad ogni modo, oggi dopo una serie di rimbalzi tra enti, la Regione Molise non riesce ancora ad avere tutta la documentazione necessaria per rilasciare l’autorizzazione alla manifestazione e noi organizzatori ci sentiamo angosciati e demoralizzati da questa storia che stà danneggiando l’intero comparto sportivo del ciclismo su strada. Vista la storicità della manifestazione e la nostra voglia di salvaguardare lo Sport ed il Ciclismo in particolare, non ce la sentiamo di annullare la gara anche se sarebbe la decisione più opportuna da prendere oggi, vista l’imminenza dell’evento e la necessità delle squadre partecipanti di organizzarsi. Non è nemmeno nelle nostre abitudini rimandare le comunicazioni importanti, ma purtroppo siamo in una condizione vincolata che non dipende da noi e nonostante tutti i rimandi che siamo stati costretti a comunicarvi, con la presente informiamo che il termine ultimo che ci hanno posto come scadenza per il rilascio dell’autorizzazione alla manifestazione è domani alle ore 13.00, momento in cui sapremo finalmente e definitivamente la sorte della manifestazione. Certi del vostro sostegno e della vostra comprensione, salutiamo tutti affettuosamente.