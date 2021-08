Il Campobasso proverà ad essere bello di notte per il suo ritorno nel professionismo. Dal match di Grosseto fino alla terza giornata a Viterbo contro il Monterosi, i rossoblu giocheranno sempre in notturna come tante altre società di serie C. Il debutto in campionato al Partenio di Avellino sarà alle 20:30 di domenica 29 agosto. Contro il Taranto si giocherà sabato quattro settembre alle 20:30. A seguire domenica dodici settembre in notturna a Viterbo contro il Monterosi Tuscia. Orari ufficiali comunicati ieri dalla Lega Pro e suscettibili di variazioni in base a particolari esigenze televisive. La Lega pro opta per il notturno nei primi turni, quelli più caldi dal punto di vista climatico.

Nelle ultime settimane non è passata inosservata specialmente ai residenti della zona di Selvapiana, l’accensione notturna delle torri faro dello stadio di Campobasso. La società giustamente ha voluto provare la validità dell’impianto elettrico considerate le gare in notturne riservate dalla Lega Pro. Cudini ha ripreso a lavorare con il gruppo già da due giorni dopo la piccola pausa di ferragosto. La società sta facendo delle valutazioni circa il possibile sostituto di Ladu in mediana. L’impressione viva è che la dirigenza voglia stringere i denti ed andare avanti aspettando il rientro del giocatore previsto per gli inizi di ottobre. Il Campobasso, dunque, dovrebbe rimanere così com’è. Il mercato sarà aperto per altri tredici giorni, poi si potrà accedere solo a giocatori svincolati. La trasferta di Grosseto per il turno preliminare di Coppa ha creato qualche problema logistico alla società rossoblu. Innanzitutto, la distanza dal Molise: circa quattro ore di torpedone, ma non solo. Il Campobasso ha dovuto adoperarsi abbastanza per trovare un alloggio. Impossibile nella stessa Grosseto a causa del periodo di ferie. La squadra dovrà pernottare nei pressi della città toscana. La vincente fra Grosseto e Campobasso affronterà la vincente di Olbia – Pescara che si giocherà domani su richiesta della società sarda.

Il tar del Lazio si è pronunciato nella giornata di ieri circa i ricorsi proposti dalle società escluse dai rispettivi campionati anche dal Coni: bocciati i ricorsi di Carpi e Casertana. Il Novara aveva rinunciato. La sentenza per la Casertana è stata inedita: secondo i giudici amministrativi, la società campana potrà ripartire dalla serie D in sovrannumero e con lo stesso titolo e non con uno nuovo come previsto dall’articolo 52 comma 10 delle noif. La Figc, a tutela della sua normativa, si rivolgerà al Consiglio di Stato. Attesa in giornata la sentenza sul Chievo la cui richiesta è di essere ammesso in serie B in sovrannumero. Una richiesta che, ad oggi, appare certamente spropositata rispetto agli esiti delle sentenze ultime.