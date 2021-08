Lieve aumento dei casi Covid anche in Molise nell’ultimo mese, con dei ricoveri anche se contenuti. Come nel resto d’Italia, anche se molto meno rispetto ad altre regioni, il virus circola. Situazione che viene monitorata, ha sottolineato il direttore generale dell’Asrem Florenzano. In area medica la metà dei pazienti ricoverati con Covid ha avuto il vaccino, l’altra no. Questi sono i dati che ha fornito il vertice dell’Azienda Sanitaria Regionale, il quale ha invitato la popolazione a vaccinarsi, in quanto si stanno ultimando gli iscritti alla piattaforma e si procederà con le seconde dosi e ci sono persone che ancora non si sono prenotate. “Fatelo – è l’appello di Florenzano – perché il vaccino è l’unica arma contro il Covid”.

Sul fronte vaccinazioni si continuano le somministrazioni e Florenzano ha fatto un punto. “La popolazione vaccinata con la prima dose è più del 70% – ha dichiarato – con entrambe è poco sopra il 60%. Siamo quindi sopra la media nazionale al momento”.

Intanto si stanno approntando iniziative. La prima riguarda la richiesta di due team militari per dare sostegno alla campagna vaccinale, da utilizzare dal 25 agosto al 31 dicembre. Richiesta fatta a Roma da Toma, in qualità di Commissario e condivisa con Asrem, per un eventuale via libera alle terze dosi. “I militari, utilissimi nella precedente fase – ha detto ancora il Direttore Generale dell’Asrem – saranno fondamentali sul territorio, per fragili o persone a casa, ma in generale”.

Poi si punta a campagne mirate sul territorio per vaccinare un migliaio di persone a iniziativa, su cui si sta lavorando, ha detto Florenzano. Iniziative aperte al Cardarelli prima, quindi si pensa anche a Isernia e Termoli.

“Altro aspetto – ha concluso Florenzano – è l’implementazione delle somministrazioni ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, in vista della riapertura delle scuole. Già in questi giorni, a questa fascia di età, è stato riservato il più alto numero di vaccini.