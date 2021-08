Tre giorni di cultura a Trivento con Dante, Donizetti e annullo filatelico per il patto d’amicizia con Canicattì. Il sidnaco Pasquale Corallo, a nome dell’amministrazione comunale, ha reso pubblico i prossimi appuntamenti culturali. Si parte domani sera, 18 agosto, con il programma Rocciamorgia – il Molise di mezzo tra arte e cultura. Alle ore 17, sulla scalinata san Nicola, la performance artistica di Baldo Diodato. Alle ore 21, nella Casa De Lellis, “Uscimmo a riveder le stelle”, per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri: Gianni De Lellis, noto attore di origine triventine, si esibirà assieme a Margaret Ianuario, Daniele Barone, Paolo Traverso, Eugenia Amisano. Per il giorno 19 agosto, alle ore 20 e 30, presso la piazza superiore del centro Polifunzionale via Beniamino Mastroiacovo, ci sarà la presentazione della cartolina celebrativa con annullo filatelico, in collaborazione con Poste italiane, per celebrare il Patto di amicizia tra le città di Trivento e Canicattì a cura dell’associazione “Un Filo che unisce”. È previsto un collegamento diretto video con la comunità di Canicattì con scambi culturali e musicali. Infine, per il giorno 20 agosto, con il programma “Molise è musica 2021”, in piazza Cattedrale alle ore 21.30, si darà luogo all’opera comica in un atto, “Rita” di Gaetano Donizetti.