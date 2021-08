E’ andata alla squadra Frutteria da Fausta la prima edizione del torneo di calcio a 5 ‘Feudo’ organizzato dai gestori del campo nel capoluogo di regione. La formazione regina della manifestazione ha superato 10-8 in un’accesissima finale, diretta da Salvatore Griguolo, Zasso. Un match che si è svolto sui binari dell’equilibrio con Frutteria da Fausta brava ad allungare nei momenti importanti del confronto. Per la vincitrice del torneo hanno realizzato cinque reti Di Cicco, due Evangelista, due Giannaccaro e uno Parziale. A Zasso, invece, non sono bastati i cinque timbri di Paolantonio (miglior marcatore dei suoi) per portare a casa il successo. A completare il podio ci ha pensato la squadra di Beaty Charme. La prima edizione della kermesse, che certamente tornerà nel 2022, ha visto confrontarsi sei squadre che hanno messo in campo tanta grinta ma anche voglia di divertirsi e trascorrere qualche ora insieme all’insegna dello sport. Al termine della manifestazione oltre ai premi per le prime tre classificate, sono stati assegnati premi ad Enrico Del Cioppo come miglior portiere, a Paolantonio e Di Cicco che pari merito hanno conquistato lo scettro di re dei bomber con undici centri a testa. E’ tanta la soddisfazione tra gli organizzatori per un evento che nato per pura passione, è pronto a spiccare il volo già dal prossimo anno.