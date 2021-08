Dopo le polemiche innescate dal Movimento 5 Stelle, il presidente della Regione e Commissario alla Sanità Toma, interviene sulla questione dei debiti per la fiscalità non versata: 13 milioni e 600mila euro dovuti allo Stato per Irpef ed Irap dalla passata amministrazione Frattura.

Dai pentastellati arriva la critica di ostruzionismo, secondo i grillini Toma non avrebbe versato di proposito in passato le somme dovute per mettere in difficoltà la struttura commissariale. Falso, dice Toma. “Dall’ex commissario Giustini ho ricevuto la richiesta di versare tutto e subito ma questo non era possibile.

A sbloccare la situazione è stato il lavoro degli ultimi giorni messo a punto con i ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze che hanno accolto il percorso prospettato da Toma, quello di una dilazione nei pagamenti, fatto che dà a sua volta il via libera ad una premialità di 30milioni di euro per il Molise.

Oltre le questioni contingenti, restano sullo sfondo i due obiettivi principali che Toma – commissario si è prefisso: l’azzeramento del debito attraverso un intervento governativo e la successiva fine del commissariamento.