Resta alla corte di mister Maniscalco: Livio Ceccato. L’opposto di Avellino è reduce da un ottima stagione che lo ha visto protagonista con l’Energy Time non solo in Serie C ma anche in Serie D con la conquista della medaglia di bronzo alle finali nazionali. Un giocatore capace di ricoprire più ruoli dal martello all’opposto, Livio è pronto a mettere a disposizione della squadra: tecnica, grinta e cuore. Alle porte una stagione importante la prima in Serie B per Ceccato e per l’Energy Time Spike Campobasso.

Le prime dichiarazioni di Livio Ceccato:” Sono molto felice di continuare a far parte di questo progetto ambizioso che mi vede protagonista da ormai quattro anni. Per questo motivo ,infatti, vanno i ringraziamenti alla società e al mister per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura,ritrovare i miei vecchi compagni e accogliere i nuovi cercando di dare il massimo per raggiungere sempre nuovi obiettivi.”

Fissata la data della preparazione pre campionato, dal primo settembre la squadra si ritroverà al Pala Vazzieri.

Fonte: Ufficio stampa