Il Direttore Generale dell’Asrem, Oreste Florenzano ha annunciato che il 21 agosto al centro vaccinale dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso verrà organizzato un Open Day ad accesso libero dalle 08,00 alle 20,00 per la somministrazione di vaccino Pfizer fino alla concorrenza di 1.000 dosi per tutte le categorie di età (12 anni in su). L’evento verrà organizzato da ASREM e con il contributo del Rotary, Lions ed Avis. Poichè l’accesso è libero, Asrem ha sottolineato la necessaria collaborazione degli utenti che dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento, di tessera sanitaria e nel caso di minori delle necessarie deleghe ed autorizzazioni di entrambi i genitori.