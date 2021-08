Share on Twitter

Alla fine ha ceduto alle pressioni di Forza Italia e Lega e ha sciolto ogni riserva. Gabriele Melogli sarà il sindaco della coalizione del Centrodestra a metà, che si contrapporrà al candidato sindaco della coalizione che si rifà all’altro Centrodestra, quello di Iorio e Di Sandro, che, com’è noto, ha già puntato le proprie fiche su Cosmo Tedeschi e l’alleanza di liste civiche che lo sostiene.

Melogli ha dichiarato che alla fine ha accettato perchè Isernia ha vissuto gli ultimi anni al buio, perdendo di vista la valorizzazione delle risorse del capoluogo pentro. E così, dopo dieci di anni di lontananza da Palazzo San Francesco, il richiamo della competizione civica è stato troppo forte per lui, che era già stato sindaco di Isernia nel precedente decennio. Un’operazione che, in qualche modo, porta la firma di Giovancarmine Mancini, che con la sua Alleanza per il Futuro ha sempre fortemente sponsorizzato l’ex sindaco Melogli.

Sull’altro fronte, procede la campagna di sensibilizzazione portata avanti da Cosmo Tedeschi che si è incontrato con i commercianti di Piazza Giustino D’Uva dopo le preoccupazioni sollevate dalla categoria in ordine alla mancanza di attenzione degli uffici comunali. Il problema è sempre lo stesso: eccesso di burocrazia. Gli operatori del settore hanno illustrato le varie questioni che affliggono quotidianamente gli operatori commerciali già versati dalla crisi post Covid. Dopo aver ascoltato con attenzione, Tedeschi ha espresso con forza il proprio sostegno alla categoria invitando tutti a sostenere concretamente il “modello Isernia” a cui sta lavorando da tempo: ”È mia intenzione aiutare i giovani – ha affermato Tedeschi nel suo intervento – per creare una nuova classe di imprenditori. Questo è un momento storico, o ripartiamo ora o continueremo a far chiudere negozi a favore della grande distribuzione”. Insomma la grande sfida tra i due Centrodestra è già iniziata e il duello tra Tedeschi e Melogli già promette scintille.