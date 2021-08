Purtroppo la tragica notizia è arrivata. E’ morta Valeria Cinalli la ragazza di 16 anni di Termoli rimasta coinvolta in un incidente nel tardo pomeriggio di Ferragosto. Arrivata in coma a Pescara, era subito peggiorata e i medici avevano dichiarato la morte cerebrale. Meno di 48 ore dopo il suo cuore ha smesso di battere. Una notizia che ha aggiunto dolore a dolore, gettando nello sconforto la famiglia e quanti la conoscevano, oltre all’intera comunità, colpita dalla morte di una giovanissima. Si aggrava ora la posizione del ragazzo di 20 anni alla guida della Mini Cooper, risultato positivo all’alcol test. L’imputazione per lui da lesioni gravissime si trasforma in omicidio stradale. L’incidente si è verificato tra Termoli e Petacciato nel tratto vicino al ristorante Villa Livia: l’auto su cui Valeria viaggiava insieme a due ragazzi è uscita fuori strada in prossimità di una curva ribaltandosi nei campi. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, forse la velocità ha avuto un ruolo determinante. Le indagini della polizia di Termoli si concentrano anche sui social e su un video pubblicato su Instagram da uno dei ragazzi e che testimonia proprio una corsa in auto a forte velocità. C’è da capire ora a quanto tempo prima risalga il filmato. Il video, come si apprende dagli inquirenti, è stato acquisito ed è sottoposto ad accertamenti. La Procura di Larino intanto ha deciso di approfondire le indagini disponendo l’autopsia. Verrà eseguita lunedì 23 agosto all’obitorio di Termoli, dove la salma verrà trasferita dall’ospedale di Pescara.