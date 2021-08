Share on Twitter

Share on Facebook

Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid. Su 282 tamponi refertati sono 3 i nuovi positivi: 2 di Santa Croce di Magliano e 1 di Guglionesi. Tasso di positività all’1,1% circa. Sono 3 anche i guariti (1 di Sant’Agapito, 1 di Toro e 1 di Venafro).

Da registrare anche 2 dimessi da Malattie Infettive del Cardarelli. Calano dunque i pazienti con Covid ricoverati nell’ospedale di Campobasso: sono 6 in totale, di cui uno in Terapia Intensiva.

Non ci sono nuovi ricoveri nè decessi. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 157.