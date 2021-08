Meno dodici giorni al via della Lega Pro o, se preferite, serie C. L’obiettivo di reperire la sessantesima squadra in organico è stato raggiunto con il ripescaggio della Pistoiese nel girone B. Coppa Italia già amara per qualche società del girone del Campobasso: è il caso del Catanzaro che due giorni fa ha rimediato un secco ko per 3-0 a Verona. Si è trattato di Tim Cup, un’altra edizione riservata a squadre della massima serie, di serie B ed alcune di Lega Pro. Per la manifestazione tricolore di serie C, via il 21 agosto. Squadra detentrice della coppa la Juventus under 23 che battè la Ternana in rimonta. Ricordiamo pure che chi si aggiudica la coppa Italia di serie C, dal 2017 ha diritto ad entrare nel novero delle squadre che giocano i play off. Ben ventisette, cioè dalla seconda alla decima di ogni girone con l’aggiunta, come detto, di chi alza la coppa. Ventotto formazioni per un posto fra i cadetti. Davvero un’enormità.



Tiene banco anche il mercato sotto l’ombrellone, quello che fa sognare i tifosi più accaniti. L’Avellino di Braglia fa sul serio: negli ultimi giorni si è aggregato l’esterno offensivo ex Palermo, Juve Stabia e Benevento Kanoute. Attivissimo lo stesso Bari di mister Mignani che ha ufficializzato l’arrivo dell’ex attaccante anche dell’Inter, Ruben Botta. Tanta qualità per le società che vogliono puntare al salto di categoria, ma non solo: anche la Fidelis Andria non scherza. Con i pugliesi ha firmato una punta, garanzia per la categoria. Si tratta di Matteo Di Piazza, classe ‘88 particolarmente ispirato nella stagione 2019/2020 a Catania con cui ha realizzato quattordici gol in quaranta presenze. Si basa anche alla logistica: il Monterosi, il più piccolo comune per abitanti del girone C della Lega Pro, ha chiesto ed ottenuto dalla Viterbese di giocare tutte le sue gare interne allo stadio Rocchi di Viterbo.

È il giorno del Chievo che davvero non vuole arrendersi alle sentenze di esclusione dalla serie B e, per carità, ne ha tutto il diritto. In giornata attesa la sentenza del Tar del Lazio circa la richiesta dei veronesi di essere ammessi in serie B in sovrannumero. Le speranze sono davvero ridotte al lumicino. Sempre in giornata lo stesso organo dovrà pronunciarsi anche sui ricorsi delle escluse dalla serie C: si tratta di Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese. Ricorsi proposti dopo la sentenza di esclusione confermata anche dal collegio di garanzia del Coni. A meno di sorprese, la situazione non dovrebbe essere soggetta a modifiche.