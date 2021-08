La Lega Pro pochi minuti fa ha ufficializzato il calendario delle prime tre giornate di campionato. Ebbene il Campobasso partirà domenica 29 agosto alle 20.30 in casa dell’Avellino, a seguire anticipo a sabato 4 settembre per la sfida interna contro il Taranto. Terza giornata a Viterbo domenica 12 settembre, alle 20.30, contro il Monterosi. Tre gare in notturna per i lupi, come la maggioranza delle sfide in programma per evitare di giocare con temperature alte durante il giorno.

Il Campobasso ha ripreso ieri pomeriggio le sedute di allenamento in vista del debutto ufficiale, sabato a Grosseto per il turno preliminare di Coppa Italia. Biglietti in vendita online sulla piattaforma ciao ticket al costo di 10 euro. La prima sfida ufficiale della nuova stagione è solo un antipasto al campionato che partirà tra meno di due settimane ad Avellino. In terra toscana, i lupi sfideranno una squadra partecipante al raggruppamento B, un test importante per mettere minuti ufficiali nelle gambe ed effettuare un rodaggio in vista del Partenio. Le amichevoli del Campobasso hanno offerto buone indicazioni, le tre uscite contro Avellino, Juve Stabia e Pescara Primavera, ci dicono che le direttive di Cudini sono già state assimilate dai nuovi, anche grazie ai tanti confermati che sono il filo conduttore con le passate stagioni. Certo il calcio di agosto resta tale, da sempre, è difficile valutare effettivamente il lavoro, sarà il campo a parlare in modo definitivo nel momento in cui si giocherà per i tre punti. Detto questo, ripetiamo, le indicazioni sono state buone, a partire da Giunta che ha confermato appieno di aver inteso il ruolo di mezz’ala nelle idee tattiche di Cudini, ha destato una buona impressione anche il nuovo attaccante Parigi, una prima punta, forte fisicamente e abile nel lavoro di sponda. Le conferme su tutte quelle di Candellori e Rossetti apparsi già in forma campionato, nonostante l’attaccante campano non è sceso in campo a Montenero per un affaticamento muscolare.

Ladu sarà out per due mesi, una brutta assenza per i lupi, il faro del centrocampo rientrerà in campo ad ottobre. Nell’amichevole contro il Pescara Primavera, Cudini ha provato il sostituto naturale di Ladu, il classe 98 Federico Nacci. Il mediano, proveniente dal Portici, si è ben disimpegnato, con caratteristiche diverse rispetto a Ladu. Nacci è un giocatore più fisico con meno qualità, almeno ad una prima analisi. Cudini dovrebbe affidare a lui le chiavi del centrocampo nella prima gara ufficiale, sabato a Grosseto con Candellori e Giunta nel ruolo di mezz’ali. Sul mercato la società vuole valutare con attenzione se intervenire oppure restare così, gli ultimi giorni di trattative potrebbero riservare sorprese soprattutto con occasioni last minute.

Gli allenamenti proseguono a Vinchiaturo, presso il campo sportivo Pietrangelo – Testa, dove la società rossoblu sta intervenendo anche con manutenzione e cura. Lo stesso lavoro si sta effettuando a Selvapiana, nelle amichevoli in casa abbiamo visto un manto erboso che ha risentito della stagione, raramente così calda, e degli allenamenti dei primi giorni, per questi motivi lo staff è al lavoro per ripristinare il Selvapiana al meglio per la prima uscita interna sabato 4 settembre contro il Taranto.