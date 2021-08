Purtroppo è stata dichiarata la morte cerebrale della ragazza di 16 anni di Termoli trasportata d’urgenza in codice rosso al San Timoteo dopo l’incidente di Ferragosto sulla provinciale 51. Dopo un primo ricovero e la stabilizzazione, i medici del pronto soccorso hanno poi disposto il trasferimento a Pescara per il gravissimo trauma cranico, ma poco dopo l’arrivo all’ospedale abruzzese le condizioni della ragazza si sono aggravate ulteriormente. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di Ferragosto tra Termoli e Petacciato nel tratto vicino a Villa Livia: l’auto, una Mini Cooper, su cui la 16enne viaggiava insieme a due ragazzi è uscita fuori strada in prossimità di una curva ribaltandosi nei campi. Davanti i due amici, la ragazza nei sedili posteriori. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, forse la velocità ha avuto un ruolo determinante o una distrazione, che avrebbero fatto perdere il controllo della guida. Le indagini sono affidate alla polizia di Termoli, coordinata dal commissario Maria Concetta Piccitto. Il giovane al volante, come da prassi, è stato sottoposto ad alcol test. Ha 20 anni e ora è indagato per lesioni gravissime. E stato portato anche lui in ospedale insieme all’altro passeggero, per loro solo ferite lievi. C’è massimo riserbo sulle indagini da parte degli inquirenti che lavorano in un’atmosfera di profondo dolore, una tragedia per tutte le parti coinvolte. Sul posto sono intervenuti oltre al 118 anche i vigili del fuoco di Termoli che hanno liberato i passeggeri dall’abitacolo.