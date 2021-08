Continua il lavoro incessante dei vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia, impegnati da settimane sul fronte incendi in tutta la provincia. In queste ore i caschi rossi sono impegnati sul territorio di Castel San Vincenzo, su un rogo divampato qualche giorno fa e che sta distruggendo ettari di vegetazione. Il problema è la non raggiungibilita’ del sito incendiato, essendo attivo su un crostone a ridosso dell’Eremo di San Michele. Sul posto la squadra provinciale antincendio boschiva in attesa di un canadair.

Una squadra dei Vigili del Fuoco è invece impegnata a Rionero Sannitico da ieri per un vasto incendio divampato sopra la montagna di Montalto.