Anni di lavoro e sacrifici per l’atleta Luca Corrado che gli hanno permesso di ritrovarsi in finale in Spagna tra i più forti del mondo.

Un successo a livello internazionale per il 31 enne isernino, primo italiano in assoluto ad entrare nella top five, classificandosi 5°, della NPC WORLDWIDE EUROPEAN CHAMPIONSHIP ad Alicante in Spagna nella categoria «Men´s Classic Physique».

Una grande emozione per Luca Corrado che ha lavorato duramente e con professionalità per raggiungere questo prestigioso risultato.

Un quinto posto che, vista la concorrenza, rappresenta un traguardo importante. Basti pensare che i concorrenti, provenienti da ogni parte del Mondo, svolgono il body building come propria attività principale.

Luca si allena tre ore al giorno, sette giorni su sette. Un altro punto fondamentale è l’alimentazione che risulta determinante per i successi sportivi in questa disciplina.