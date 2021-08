In Molise i contagi sono in crescita anche nella settimana appena passata, ma si tratta di incrementi di modesta entità. Sono stati 70 i nuovi casi degli ultimi sette giorni contro i 62 della settimana precedente. Il tasso di positività passa così da 2,9 al 3 per cento.

Si tratta di un trend costante da un mese: nell’ultima settimana di luglio i contagi furono 56 nella prima di agosto 60. Grazie ad un numero elevato di guariti sono invece in calo gli attualmente positivi: oggi sono 147 contro i 154 di lunedì scorso. Sul fronte dei ricoveri numeri in crescita, ma molto contenuti rispetto alle altre regioni. All’ospedale Cardarelli di Campobasso i pazienti assistiti sono ora 7 (uno solo in terapia intensiva) contro i 5 di lunedì scorso. Il tasso di occupazione ospedaliero è attualmente del 3 per cento per le terapie intensive e del 5 per cento per il reparto di malattie infettive. Dati dunque ancora ben al di sotto delle soglie di allarme. Del resto il Molise rimane tra le aree verdi d’Europa, quelle dove la situazione sanitaria è più tranquilla. Abbiamo al momento l’indice rt che, seppure in crescita, è il più basso d’Italia. Rallenta invece, complice il periodo d’agosto, la macchina delle vaccinazioni. Somministrazioni interrotte ieri in tutta la regione per il giorno di Ferragosto. La media delle prime due settimane del mese è stata di circa 2mila dosi inoculate al giorno dunque al di sotto dei numeri dei mesi precedenti quando si era arrivati anche a superare le 3mila dosi quotidiane.