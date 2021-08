Castel San Vincenzo preso d’assalto dai turisti nel fine settimana di Ferragosto.

Le previsioni della vigilia sono state rispettate. Le migliaia di persone che ci si aspettava di vedere sia in paese, ma soprattutto sulle rive del lago, dove già dalle prime ore del mattino non c’era posto neppure per mettere una sedia sdraio oppure un tavolo da pic-nic, sono puntualmente arrivate. Una fila interminabile di veicoli ha letteralmente cinto d’assedio il bacino lacustre, per il suo intero perimetro di 5 chilometri. Per fortuna, e questa è una nota positiva, tutto è filato liscio e non ci sono stati problemi di alcun genere, sintomo anche di una certa maturità dei turisti che hanno potuto così trascorrere uno splendido fine settimana in una delle mete turistiche molisane più gettonate e che richiama visitatori sia dall’Italia che dall’estero.

“Abbiamo il tutto esaurito in paese – commenta con soddisfazione la sindaca Marisa Margiotta – e questo ci riempie di orgoglio perché, evidentemente, i turisti si trovano bene nella nostra località e decidono di trascorrervi le proprie vacanze. Inoltre, abbiamo registrato una interessante richiesta di acquisto di immobili, segno che c’è gente che intende investire da noi. Stiamo quindi crescendo sotto il profilo dell’offerta turistica – prosegue Margiotta – e questo lo si deve anche grazie ad alcuni privati che hanno migliorato le proprie attività commerciali con ulteriori servizi di qualità, ma anche a chi ha deciso di aprirne di nuove, dimostrando grande spirito imprenditoriale. E da quel che stiamo vedendo, hanno probabilmente centrato l’obiettivo e stanno vincendo la scommessa. Dal canto nostro – conclude la sindaca – continueremo a sostenere queste imprese con gli strumenti che sono a nostra disposizione, perché solo lavorando in sinergia, pubblico e privato, potremo costruire insieme qualcosa di veramente importante”.