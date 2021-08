Sono finiti in ospedale due giovani che, in sella ad una moto, si sono scontrati con un’auto. L’incidente questa mattina, a Campobasso, in prossimità dell’incrocio tra via XXIV Maggio e via IV Novembre. Ad avere la peggio proprio i due giovani che, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati in ospedale. I rilevi sono affidati alla Municipale. Ma nella giornata di Ferragosto sono stati diversi gli incidenti stradali, tra i quali uno, che non ha avuto gravi conseguenze, che si è verificato la scorsa notte sulla tangenziale. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.