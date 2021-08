Nella giornata del 14 agosto, le volontarie dell’Associazione “SAMA – Salviamo Anime Mica Animali” si sono riunite con un banchetto presso Piazza Giovanni Paolo II ad Agnone.

L’iniziativa dal titolo “Amore a 4 Zampe” è stata realizzata dal gruppo per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’abbandono dei cani e del randagismo. Durante la giornata, le volontarie hanno raccolto donazioni da parte dei passanti per il mantenimento dei cani portati in salvo presso il loro rifugio.

Da mesi, infatti, le attiviste di SAMA lavorano per sottrarre i cani abbandonati dalla strada e portarli al sicuro.

Piena soddisfazione da parte del gruppo a seguito dell’evento: “Ieri ci avete inondato di affetto, e ci avete dato una grande mano, a noi e ai nostri pelosetti. Non abbiamo parole, solo tanta riconoscenza, ed è solo grazie a voi che riusciamo ad andare avanti. Grazie ancora.”

Anche il Sindaco Daniele Saia ha voluto ringraziare tutte le volontarie: “Ringrazio tutte le volontarie del gruppo per il grande senso civico dimostrato, per il loro amore verso gli animali e per la loro volontà di mettersi continuamente in gioco lavorando per il bene della comunità.”