A Montefalcone nel Sannio la presentazione del libro “Un Paese di paesi, luoghi e voci dell’Italia interna”. Giovedì 19 agosto, a partire dalle ore 18 e 30, in piazzetta del sole, la Pro loco “Maronea”, con il patrocinio del Comune di Montefalcone nel Sannio, ha organizzato questo evento, con l’autore del volume, Rossano Pazzagli, docente Unimol, e Domenicangelo Litterio, presidente movimento aree interne. zone interne, ed il “Un Paese di paesi. Luoghi e voci dell’Italia interna”, edizioni ETS, racconta paesi ed esperienze dell’Italia rurale, in particolare la Toscana e il Molise dove da molti anni il professor Pazzagli insegna storia moderna all’Unimol ed è impegnato in tante iniziative sul territorio, anche come specialista delle aree interne – si riporta nella nota degli organizzatori – Il volume descrive paesi e paesaggi che rappresentano la parte del territorio italiano marginalizzata dal processo di sviluppo capitalistico e che ora, nell’orizzonte della crisi che attanaglia il nostro tempo, attende una rinascita. Un’altra Italia, ingiustamente definita “minore”, che contiene risorse diffuse, ricchezze e bellezze utili per l’intera società, descritta con l’obiettivo di riabitare i paesi, luoghi più sani e ambiti privilegiati per nuove forme di economia e per un corretto rapporto tra uomo e ambiente. Su questa linea Pazzagli dedica molti capitoli alla nostra regione e alla cosiddetta “bellezza utile”, indicando esperienze e strategie per una possibile rinascita. Un intero capitolo è dedicato proprio a Montefalcone nel Sannio, preso ad esempio di come il recupero e la valorizzazione di una risorsa specifica — in questo caso la capra — può essere utile per innescare processi di rinascita territoriale.