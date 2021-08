Ancora incendi in Molise, con i soccorsi impegnati su più punti. Nel primo pomeriggio, un rogo è scoppiato ai margini della carreggiata in prossimità di Larino, al Ponte dello Sceriffo. A causa del fumo il traffico è stato anche bloccato. Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine, sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Incendio anche a Montecilfone, dove fondamentale è stato l’intervento dei Vigili del fuoco, coadiuvati, come ha scritto su Facebook il sindaco Manes, anche dai Vigili Urbani.