La montagna molisana ha un fascino tutto suo, con i paesaggi mozzafiato, boschi fitti, in questi giorni di caldo, anche rifugio fresco, rocce e grotte. La purezza dell’aria, radure e spazi ampi. Non solo i molisani, tradizionalmente, scelgono le nostre verdi alture per la gita fuori porta del 15 di agosto. Scampagnate in famiglia o con amici, all’aperto o in agriturismi. Una tradizione che però, complice la situazione Covid, non è come negli anni passati, con le restrizioni note.

Staffoli luogo simbolo. Una delle mete classiche, con i cavalli, i pony e quel clima country che lo rendono il posto unico anche per i più piccoli. La montagna attira sempre. Il turismo in Molise, comunque, sta facendo registrare bei numeri.

A Staffoli nei giorni scorsi si sono svolte le gare nazionali federali di Rodeo. Niente Corsalonga, pero’.

Niente tende e fuochi per le grigliata nei luoghi dove negli anni precedenti c’era molta gente. Controlli perchè vengano rispettate le misure anticovid e in questi giorni di fuoco anche e soprattutto per evitare incendi. Per chi non rispetta le regole le sanzioni e le conseguenze penali sono pesanti. Il patrimonio boschivo e montano che abbiamo in tutta la nostra regione è incomparabile e importante e va tutelato e rispettato. D’altronde il bello della scampagnata, perchè c’è chi non ha rinunciato, è anche quello di portare tutto da casa, già pronto, senza accendere fuochi, lo spirito è di stare insieme, specie dopo quanto abbiamo vissuto. Tutto con prudenza e rispetto delle regole, appunto perchè quel che è stato ha avuto connotati terribili e e vogliamo lasciarcelo alle spalle, come un incubo da cui però imparare per il futuro.