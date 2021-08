E’ una Campobasso semideserta quella che si appresta a vivere ferragosto. Quest’anno, complice anche la campagna vaccinale che ha restituito un po’ di fiducia e di tranquillità, in molti hanno deciso di tornare alle vecchie abitudini: mare o montagna e soprattutto la tradizionale scampagnata.

Qui siamo a Ripalimosani, in località Le Quercigliole, a pochi passi dalla suggestiva chiesetta della Madonna della Neve. C’è un’area attrezzata, al fresco di una splendida pineta. In passato era meta degli amanti del pic nic. Quest’anno è tornata a rianimarsi, dopo il silenzio e la solitudine da Covid. Dello scorso anno. Una comitiva di ragazzi si è organizzata, portando addirittura un gruppo elettrogeno per alimentare un frigo. Musica a palla e i preparativi per un pranzo all’insegna del divertimento e del buon cibo.

A Campobasso, invece, sono pochissime le persone in giro. In pochi coraggiosi che sfidano le temperature, alte anche oggi. Corso Vittorio Emanuele quasi vuoto, c’è qualcuno al bar, seduto all’ombra, a sorseggiare una bibita fresca.

Sono invece aperti, solo nella mattinata, alcuni supermercati. E i clienti, anche nel giorno di Ferragosto non mancano. Nonostante gli acquisti siano stati fatti il giorno prima, all’ultimo momento manca sempre qualcosa in casa. Dunque un salto al supermercato risolve i piccoli imprevisti del pranzo ferragostano. Pochissime le auto in circolazione, molti cominceranno a muoversi sul tardi, per pranzare al ristorante o in agriturismo, che secondo gli ultimi dati, hanno registrato il tutto esaurito. Per pranzare al chiuso sarà necessario il green pass, ma a giudicare dal numero delle prenotazioni, sono in tanti ad aver scaricato il certificato verde. Giornata di meritato riposo per i sanitari che si occupano della somministrazione dei vaccini. Questo è il centro di Selva Piana, insolitamente deserto. In questi mesi siamo stati abituati a vedere gente in fila, anche sotto il sole. Oggi è chiuso. Per oggi, ma solo per oggi, la campagna vaccinale si ferma, per ripartire, domani, con i soliti ritmi sostenuti. Ma oggi è Ferragosto. Godiamoci tutti una giornata di pausa.