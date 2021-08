Ferragosto di sole, di caldo e di mare a Termoli dove migliaia di persone si sono riversate in spiaggia per trascorrere la giornata clou dell’estate. L’imperativo è rilassarsi, divertirsi e cercare in acqua un po’ di sollievo dal caldo degli ultimi giorni, che qui sulla costa ha toccato percentuali di umidità altissime. Sono partiti al completo i traghetti per le Isole Tremiti e oggi è una giornata di controlli anche per le forze dell’ordine e per la Capitaneria di Porto, sia con le motovedette in acqua, che con l’elicottero arrivato da Pescara. Per il secondo anno consecutivo causa pandemia non si terrà il tradizionale incendio al castello. Tanti ancora i turisti in città e Termoli si conferma città che piace