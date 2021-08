Su 99 tamponi refertati sono 3 i positivi riscontrati nella giornata di Ferragosto. 1 di Campobasso, di Jelsi e 1 di San Martino in Pensilis. Decisamente di più i guariti: 17. Scendono così a 147 gli attualmente positivi nella nostra regione. Il tasso di positività è 3%.

Come si legge nel bollettino diffuso dall’Asrem, c’è la buona notizia di due dimissioni da Malattie Infettive del Cardarelli: si tratta di un paziente di Campobasso e uno che viene dall’estero.

Cala così il numero delle persone con Covid in cura nell’ospedale del capoluogo. Sono 6, di cui sempre 1 in Terapia Intensiva.

Non ci sono ricoveri ne decessi.

Dopo il ferragosto, come scritto anche dal Commissario Figliuolo alle Regioni, occorre dare una spinta decisa alla vaccinazione dei ragazzi, quelli dai 12 anni in su, anche in vista della riapertura delle scuole. In Molise si sta già procedendo.

Il governatore/commissario Toma, intanto, chiede di lasciare operativi sul nostro territorio due team militari dal 25 agosto al 31 dicembre, come sostegno alle vaccinazioni. L’obiettivo è raggiungere la soglia di quella che viene definita immunità di gregge prima di ottobre.