Share on Twitter

Share on Facebook

Si è tenuta a Capracotta, presso il Belvedere di Via Carfagna, la presentazione del libro “Covid-19. Tra mito e realtà” scritto dal prof. Aldo Morrone, direttore scientifico dell’Istituto San Gallicano di Roma.

Un momento di riflessione e confronto su una tematica attualissima come quella della pandemia. Piena soddisfazione anche da parte del primo cittadino Candido Paglione che ha ringraziato pubblicamente l’autore del volume: “A Capracotta una bella giornata di riflessione sulla pandemia che ha travolto il pianeta. Una conversazione a più voci con un pubblico numeroso e attento. Un ringraziamento sincero da parte della nostra comunità al prof. Aldo Morrone, direttore scientifico dell’Istituto San Gallicano di Roma, per il suo intervento sapiente e qualificato e per la grande lezione di umanità che ci ha trasmesso.“