Gravissima una ragazza di Termoli di 16 anni rimasta coinvolta in un incidente nel tardo pomeriggio di Ferragosto. E’ stata trasportata dal 118 in codice rosso al San Timoteo, dove i medici le hanno riscontrato un trauma cranico e toracico. Le sue condizioni sono molte serie ed è in coma farmacologico. La giovane viaggiava a bordo di una Mini Cooper con altri due ragazzi quando l’auto per cause ancora da accertare è uscita fuori strada, ribaltandosi più volte nei campi circostanti. L’incidente si è verificato sulla Provinciale 51 tra Termoli e Petacciato nel tratto vicino a Villa Livia. Il gruppo di amici era probabilmente di ritorno da una giornata trascorsa insieme in occasione del Ferragosto. Sul posto sono intervenuti il 118, un’ambulanza della Misericordia e i vigili del fuoco di Termoli che hanno liberato i passeggeri dall’abitacolo. Trasportato in pronto soccorso anche un altro ragazzo che viaggiava sulla Mini Cooper, ma per lui solo ferite lievi. Diversa la situazione della giovane di 16 anni, le cui condizioni sono state subito giudicate gravi dai soccorritori.