I dati poco incoraggianti sull’andamento della pandemia, la crescita della curva dei contagi e la prospettiva della stagione autunnale con l’arrivo della normale influenza, spingono ad una riflessione sull’attuale organizzazione delle strutture ospedaliere. Va evitato in maniera assoluta qualsiasi rischio di promiscuità tra malati covid e non covid. E’ un anno che si parla di Torre covid, ovvero di una struttura esclusivamente dedicata ai contagiati causati dalla pandemia ma al momento non è stato posto in opera nemmeno un mattone. Adesso che c’è chiarezza sui centri decisionali e che coincidono la figura di presidente della Regione e quella di Commissario ad acta per la sanità è venuta l’ora di procedere senza indugio. E’ questo il ragionamento portato avanti dal sindacato Fials che sulla vicenda interviene per bocca del proprio segretario regionale, Carmine Vasile.

Da Vasile arriva anche un’altra istanza. I lavoratori sono stanchi di procedere a colpi di diffide verso l’azienda sanitaria regionale per veder riconosciuti i propri diritti. E’ necessario che si ripristini un normale sistema di relazioni sindacali, con la ripresa del dialogo e della discussione in presenza. Sono tante le questioni sorprese e vanno affrontate. Sono giorni di ferie ma il sindacato non va in vacanza.