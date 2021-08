Una imbarcazione è andata a fuoco questa mattina alle Isole Tremiti: dalle prime informazioni sarebbero esplosi i serbatoi di un piccolo yatch mentre si trovava a circa due chilometri dalla costa di San Domino. Le persone a bordo, una decina circa, sono riuscite a mettersi in salvo gettandosi in acqua, da dove poi sono state recuperate. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto di Termoli e il 118 per prestare i primi soccorsi. Non ci dovrebbero essere feriti. (Seguono aggiornamenti)