Continuano gli incendi che adesso interessano non solo la costa e le aree del Basso Molise, ma anche l’entroterra. In azione i vigili del Fuoco impegnati da stamane su Rotello. Mirabello e poi Su Santa Croce di Magliano, dove sono riusciti a salvare una stalla. Interventi, anche con il canadair su un’area boschiva sempre a Santa Croce. Sui fronti dei roghi al lavoro le squadre di tutti i comandi della regione. In questi giorni la raccomandazione è sempre quella di non accendere fuochi, di rispettare le regole ed essere prudenti. Per i piromani le sanzioni sono pesanti e anche le conseguenze penali. Le forze dell’ordine controllano.