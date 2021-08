Escalation di furti a Trivento, una popolazione sotto assedio da un mese. Sembra diventata davvero una roulette russa dei furti, un rischio di tutti destinato a fare altre vittime. Nella prima serata di ieri, venerdì 13 agosto, i ladri hanno cercato di nuovo di intrufolarsi in una abitazione del centro abitato. Erano in tre, due dei quali incappucciati e già pronti ad entrare da un balcone. Solo le urla di una vicina ha distolto i malviventi costretti alla fuga: ad attenderli su strada un quarto malvivente, con una Audi scura station wagon, stando alle testimonianze di un altro vicino. I proprietari dell’abitazione, al momento non presenti in casa, sono stati informati telefonicamente dell’accaduto e, meravigliati, hanno fatto presto ritorno. Quest’ultimo evento non fa che alimentare la fobia di un’intera comunità, costretta a stare in casa dopo il periodo forzato con le restrizioni del lockdown. Un ripetersi di eventi malavitosi che non trova precedenti e che, ad un certo punto, sembra davvero paradossale.