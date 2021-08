Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid. Sale il numero dei contagi in Molise. Su 489 tamponi processati sono 21 i nuovi positivi nelle ultime ore. 6 a Campobasso, 4 a Isernia, 2 rispettivamente a Riccia e Santa Croce di Magliano 1 ad Agnone, Bojano, Casacalenda, Cercemaggiore, Longano, Termoli e Toro. Tasso di positività al 4,29%. Da registrare anche 14 guariti. Non ci sono nuovi ricoveri, nessun dimesso e nessun decesso. Gli attualmente positivi sono 161 nella nostra regione. I pazienti con Covid in cura al Cardarelli restano 9 di cui uno in Terapia Intensiva.