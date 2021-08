I campobassani ma anche le molte persone che arrivano dai comuni vicini sono affezionati allo storico mercato all’aperto di Corso Bucci. Lì ci trovi di tutto e a buon prezzo: abbigliamento, calzature, accessori per la casa, piccoli utensili, anche oggetti che non riesci a trovare nei negozi tradizionali. Un punto di incontro, un luogo dove si scambiano anche quattro chiacchiere, con la scusa di dare anche solo un’occhiata alla merce esposta sulle bancarelle. Per qualche tempo tutto questo sparirà per ‘ricomparire’ altrove, sull’area dell’ex Romagnoli, più precisamente quella destinata a parcheggio, a ridosso della recinzione, del lato sinistro di via Monsignor Bologna. La decisione dell’amministrazione comunale, che ha stabilito la temporanea delocalizzazione del mercato per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, con il rifacimento della pavimentazione e delle aiuole. In effetti si tratta di interventi attesi da anni e che ora possono finalmente partire, in seguito alla firma della determina dirigenziale della scorsa settimana che ha stabilito lo spostamento del mercato.

Prima che il provvedimento diventasse esecutivo, l’assessore alle attività produttive, Paola Felice, aveva incontrato sia gli ambulanti sia i commercianti della zona per confrontarsi con loro.

E’ stato quindi deciso che da lunedì 23 agosto, alle 8, il mercato all’aperto sarà spostato sull’ex Romagnoli. Una zona non distante da Corso Bucci, quindi vicina al centro e facile da raggiungere anche da quanti arrivano dai comuni vicini. Un modo per ridurre quanto più possibile i disagi sia ai commercianti, che temono un calo delle vendite, che ai clienti che, abituati alla centralissima Corso Bucci, non avranno difficoltà a raggiungere, anche a piedi la nuova sede. Si tratta di un provvedimento temporaneo, giusto il tempo di consentire l’esecuzione dei lavori, dopodiché ognuno tornerà al proprio posto, ma troverà sicuramente un luogo più curato e accessibile a tutti.