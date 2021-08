L’attrice, cantante e conduttrice televisiva, Serena Rossi, in visita estiva nella sua Montefalcone nel Sannio. Tornare nel paese dei nonni, per la bellissima e bravissima Serena Rossi, non è solo un piacere, ma è un rinsaldare le proprie radici, che la distinguono per integrità, simpatia e spontaneità. Serena Rossi si è lasciata immortalare in un noto ristorante di Montefalcone nel Sannio, dove aver trascorso alcune ore di relax e di ricordi, con gli amici più cari. Un legame forte con il paese di origine, venuto fuori con tutta la sua forza durante la trasmissione della rete Rai ammiraglia, da lei condotta, “Canzone segreta”, dove con la canzone di Feliciano “Che sarà”, ha voluto ricordare il nonno Emilio e con esso lo spettacolare borgo di Montefalcone nel Sannio, con la sua storia, con il suo paesaggio mozzafiato. Una carriera di tutto rispetto e poliedrica, quella di Serena Rossi, esordisce nel 2002 come cantante nel musical “C’era una volta …..Scugnizzi” di Claudio Mattone e Valerio Vaime. Dal 2003 entra in diverse produzioni televisive, come “Un posto al sole d’estate”, nel 2007. Nel 2014 partecipa come concorrente alla trasmissione di Rai 1 “Tale e quale show”, aggiudicandosi la quarta edizione. Nel 2015 entra nel cast della fiction “Squadra mobile”. Nel 2019 interpreta Mia Martini nel film Tv biografico “Io sono mia” di Riccardo Donna. Di recente ha interpretato il personaggio di Elisabeth Gay nel film Diabolik dei Manetti Bros. Queste sono alcune poche e non esaustive date della sua brillante carriera, di un’artista fiera delle sue origini alla quale auguriamo tanti altri importanti traguardi.