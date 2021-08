Era appena uscito da un bar quando è stato controllato dai carabinieri, di Larino, impegnati nei controlli per verificare il rispetto delle norme anti covid. I militari dell’arma lo hanno trovato in possesso di un grosso machete. Per l’uomo, un 30enne del posto, è scattata la denuncia. Stesso provvedimento è stato adottato nei confronti di un pregiudicato, trovato in possesso di un coltello che nascondeva all’interno della sua auto.